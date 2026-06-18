Fußball-WM

Für England trafen zweimal Kane sowie Bellingham und Rashford. Die Treffer für Kroatien erzielten Baturina und Musa.
Zuvor hatte die Demokratische Republik Kongo gegen Portugal 1:1 gespielt . Joao Neves (6.) brachte die Portugiesen früh in Führung. Yoane Wissa (45.+5) gelang noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich. Portugal wurde von Kapitän Cristiano Ronaldo angeführt, der mit 41 Jahren an seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt.
In ihrer Gruppe bekommen es beide Teams noch mit Kolumbien und Usbekistan zu tun.
In der Nacht spielen noch Ghana gegen Panama und Usbekistan gegen Kolumbien.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.