Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilten ein Regierungsvertreter in Mali sowie zwei Vertreter des Erzbistums mit. Demnach befindet sich Lohre bereits in einem Flugzeug, um in seine Heimat zurückzukehren. Der Pater, der rund 30 Jahre in Mali gelebt hatte, war im November des vergangenen Jahres in der malischen Hauptstadt Bamako verschwunden. Er war damals zu einer Messe, die er halten sollte, nicht erschienen.

In der Vergangenheit gab es in Mali immer wieder Entführungen christlicher Geistlicher. Dort versuchen islamistische Milizen seit rund zehn Jahren, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Sozial und ethnisch aufgeladene Konflikte verschärfen die Instabilität in Mali.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.