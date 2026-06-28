Eine Jury stimmt am frühen Mittag über die deutschsprachigen Texte ab, die zuvor an mehreren Tagen von 14 Autorinnen und Autoren vorgetragen worden waren. Zu den Favoritinnen zählen Beobachter die deutsche Schriftstellerin Lena Schätte, die früher als Krankenschwester in einer Psychiatrie gearbeitet hat. Ihr Text schildert die Freundschaft zwischen zwei stark übergewichtigen Schülerinnen.
Der Hauptpreis in Klagenfurt ist mit 30.000 Euro dotiert. Er erinnert an die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.