Alexander Schweitzer (SPD), Bundesarbeits- und -sozialminister, (dpa / Carsten Koall)

Zeiten der Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen würden dagegen weiter in die Berechnung der Versicherungsjahre einfließen. Der Entwurf sieht vor, dass der Schritt in die abschlagsfreie Frührente wie bisher zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter möglich bleibt. Dieses soll allerdings mit steigender Lebenserwartung angehoben werden. - Weitere zentrale Punkte des Gesetzesvorschlags sind eine Verschärfung der Regeln für die Altersteilzeit sowie der Pflicht für Selbstständige, grundsätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen.

Schweitzer hofft nach Vorlage seines Rentenkonzepts auf eine rasche Einigung in der Bundesregierung. Der SPD-Politiker sprach in der ARD von einem tragfähigen Kompromissvorschlag. Man konzentriere sich auf diejenigen, die gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt hätten.

Geteilte Reaktionen aus der Union

In der Unionsfraktion stößt der von Bundesarbeitsminister Schweitzer vorgelegte Gesetzentwurf zur Rentenreform auf ein geteiltes Echo. Das lese sich wie ein Antrag für den SPD-Bundesparteitag, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker von Stetten dem Magazin "stern". Notwendige Lösungen würden in eine unbestimmte Zukunft verschoben. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann mahnte eine Gegenfinanzierung an. Wenn Arbeitsminister Schweitzer die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten wolle, erwarte er von ihm einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten wolle, sagte der CSU-Politiker der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Gewerkschaft Verdi wertete den weitgehenden Erhalt der abschlagsfreien Frührente ‌als Erfolg der gewerkschaftlichen Proteste, forderte aber Änderungen bei den Rentenabschlägen und der geplanten Abschaffung des ‌Blockmodells bei der Altersteilzeit.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.