Die Staatsanwaltschaft in Norwegen ermittelt gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Jagland. Wie die Behörde mitteilte, besteht der Verdacht auf Korruption. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob er Geschenke, Reisen oder Kredite angenommen hat.
Jagland war von 1996 bis 1997 Ministerpräsident Norwegens und von 2009 bis 2019 Generalsekretär des Europarats. Von 2009 bis 2015 war er zudem Vorsitzender des norwegischen Nobel-Komitees, das über die Vergabe des Friedensnobelpreises entscheidet.
