Weitere Konsequenzen

In Norwegen wurde die Botschafterin Juul suspendiert, wie das Außenministerium in Oslo bekanntgab. Die heutige Botschafterin Norwegens in Jordanien war früher Vertreterin des Landes bei den Vereinten Nationen in New York. Laut Medienberichten sind die beiden Kinder Juuls im Testament Epsteins als Erben von insgesamt zehn Millionen Dollar eingesetzt.
In Großbritannien wird die Wohltätigkeitsstiftung der Ex-Frau des früheren Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, eingestellt. Dies teilte ein Sprecher der Stiftung "Sarah`s Trust" mit. Die früheren engen Verbindungen Fergusons zu Epstein sind allerdings schon seit Jahren bekannt.
In den USA erklärten sich Ex-Präsident Clinton und seine Frau Hillary, die frühere Außenministerin, zu einer Aussage vor dem Kongress bereit. Man freue sich darauf, einen Präzedenzfall zu schaffen, der dann für alle gelte, erklärte der ehemalige Präsident, der - ebenso wie der amtierende Amtsinhaber Trump - vielfach in den Epstein-Dokumenten erwähnt wird. Das US-Justizministerium hatte die neuen Akten am Freitag freigegeben.
Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.