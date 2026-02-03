Weitere Konsequenzen

Jeffrey Epstein mit einer unkenntlichen Person auf dem Schoß (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited)

In Norwegen wurde die Botschafterin Juul suspendiert, wie das Außenministerium in Oslo bekanntgab. Die heutige Botschafterin Norwegens in Jordanien war früher Vertreterin des Landes bei den Vereinten Nationen in New York. Laut Medienberichten sind die beiden Kinder Juuls im Testament Epsteins als Erben von insgesamt zehn Millionen Dollar eingesetzt.

In Großbritannien wird die Wohltätigkeitsstiftung der Ex-Frau des früheren Prinzen Andrew, Sarah Ferguson, eingestellt. Dies teilte ein Sprecher der Stiftung "Sarah`s Trust" mit. Die früheren engen Verbindungen Fergusons zu Epstein sind allerdings schon seit Jahren bekannt.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.