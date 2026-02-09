Kinder in Testament bedacht

Mona Juul am UNO-Hauptquartier in New York im Jahr 2021. (dpa / Pacific Press / Lev Radin)

Sie war bereits von der Regierung in Oslo suspendiert worden. Die neu veröffentlichten Epstein-Dokumente legen engere Verbindungen Juuls zu dem ehemaligen Unternehmer offen. Ihre beiden Kinder wurden laut Medienberichten im Testament Epsteins mit jeweils fünf Millionen Dollar bedacht. Norwegens Außenminister Eide erklärte, Juuls Kontakt mit Epstein habe ein schwerwiegendes Versagen ihres Urteilsvermögens offenbart.

Die 66-Jährige gilt als eine der bekanntesten Diplomatinnen des Landes. ​Gemeinsam mit ihrem Ehemann Terje Rød-Larsen spielte sie eine Schlüsselrolle bei den Oslo-Abkommen in den 1990er Jahren, die eine Lösung ⁠im Nahost-Konflikt bringen sollten.

