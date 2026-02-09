Ghislaine Maxwell während ihres Strafprozess 2021. (AP)

Statt einzelne Fragen ⁠zu beantworten, werde sie zu Beginn der für heute geplanten Anhörung nur eine vorbereitete Erklärung verlesen, hieß es aus den Reihen der Demokratischen Partei. Maxwell wurde 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an minderjährigen Mädchen verurteilt und verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe. ​

Die internationalen Verflechtungen Epsteins hatten am Wochenende zur Amtsniederlegung der norwegischen Spitzendiplomatin Juul als Botschafterin in Jordanien und im Irak geführt. Neue Veröffentlichungen legten enge Verbindungen der 66-Jährigen zu dem gestorbenen Sexualstraftäter offen. Ihre zwei Kinder sollen in Epsteins Testament mit jeweils fünf Millionen Dollar bedacht worden sein.

