Britische Monarchie

Der britische König Charles III. (dpa / picture alliance / Aaron Chown)

Der Buckingham-Palast in London teilte mit, es sei zwar die Aufgabe von Andrew, auf gegen ihn gerichtete Vorwürfe einzugehen. Sollte die Polizei jedoch auf den Palast zukommen, werde der König die Ermittlungen unterstützen.

Die britische Polizei untersucht nach eigenen Angaben Hinweise, wonach Andrew 2010 interne Dokumente zur Handelspolitik an den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gegeben haben soll. Andrew war damals Gesandter der britischen Regierung für internationalen Handel. Er selbst hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein bestritten.

Die Veröffentlichung der neuen Epstein-Akten hat auch Premier Starmer und die britische Regierung in eine politische Krise gestürzt.

