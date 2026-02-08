Morgan McSweeney war Stabchef von Premierminister Starmer. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Tayfun Salci)

Der Labour-Politiker McSweeney übernahm in einer Stellungnahme die Verantwortung dafür, Starmer zur Ernennung des früheren Ministers Mandelson als britischem Botschafter in den USA geraten zu haben.

Mandelsohn soll engen Kontakt und finanzielle Beziehungen zu Epstein gehabt und während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an ihn weitergegeben haben. Die britische Polizei ermittelt gegen den Ex-Handelsminister, der vor rund einem Jahr zum Botschafter ernannt worden war. Diesen Posten hatte er wegen der Affäre bereits im vergangenen Septembner wieder verloren. Zuletzt trat er auch aus der Labour-Partei aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlaments ab.

