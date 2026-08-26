Andreas Hoppe starb mit 66 Jahren. (Uwe Zucchi / dpa / Uwe Zucchi)

Seine Agentur teilte unter Berufung auf die Familie mit, Hoppe sei bereits Anfang vergangener Woche im Alter von 66 Jahren unerwartet gestorben. Der Schauspieler war in den 1980er- und 1990er-Jahren unter anderem am Staatstheater Hannover und an mehreren Theatern in Berlin tätig. Bundesweit bekannt wurde er durch seine Rolle des Ludwigshafener Ermittlers Mario Kopper im ARD-"Tatort". Von 1996 bis 2018 war Hoppe in insgesamt 57 Folgen an der Seite von Hauptdarstellerin Ulrike Folkerts zu sehen. Diese äußerte sich erschüttert über Hoppes Tod. SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Hoppe als großartigen Schauspieler und Künstler.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.