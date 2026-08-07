Türkischer Präsident

Der türkische Präsident Erdogan ist in Saudi-Arabien zu Gesprächen eingetroffen. (picture alliance / Anadolu / Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout)

Dort will er mit dem Gastgeber Kronprinz bin Salman und dem pakistanischen Regierungschef Sharif zusammenkommen. Geplant ist laut Medienberichten der Abschluss eines Verteidigungsbündnisses der drei Staaten. Wie dies genau ausgestattet sein soll, ist noch nicht bekannt; es gibt bislang keine offiziellen Angaben dazu.

Die drei Staaten - vor allem Pakistan - waren in den vergangenen Monaten in die internationalen Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA, Israel und dem Iran eingebunden. Der Krieg soll nach Angaben aus saudiarabischen Militär- und Regierungskreisen auch den Anstoß für das Verteidigungsbündnis gegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.