Geschichte

Protest in Berlin gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen in der DDR am 17. Juni 1953. (picture-alliance / dpa )

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni findet auf dem Friedhof Seestraße im Berliner Stadtteil Wedding statt. Daran wollen Kanzleramtsminister Frei und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner teilnehmen.

Gedenkveranstaltungen finden auch in vielen ostdeutschen Städten statt, darunter Dresden, Leipzig, Magdeburg und Nordhausen. Der Aufstand vom 17. Juni war aus Protest gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen entstanden. Er wurde vom sowjetischen Militär und von der DDR-Volkspolizei niedergeschlagen. Mindestens 55 Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.