Die Präsidentin des bayerischen Landtags, Aigner, erklärte in einer Ansprache, zehn Jahre ließen so manche Erinnerung verblassen. Aber die Bilder vom Zugunglück seien so präsent wie an dem Tag selbst. Die CSU-Politikerin erinnerte an das Leid der Opfer sowie ihrer Angehörigen und dankte den Rettungskräften. Am Ort des Unglücks wurden Blumen niedergelegt.
Auf der eingleisigen Strecke im Landkreis Rosenheim waren zwei Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden teils schwer verletzt. Ursache war menschliches Versagen.
Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.