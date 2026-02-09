Bayern
Erinnerung an Zugunglück von Bad Aibling vor zehn Jahren

Mit einem Gottesdienst und einem Gedenken haben Politiker, Rettungskräfte und Opfer-Angehörige an das Zugunglück von Bad Aibling am 9. Februar 2016 erinnert.

    Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags, nimmt anlässlich des zehnten Jahrestags des Zugunglücks von Bad Aibling an einer Gedenkveranstaltung an der Erinnerungsstätte teil.
    Die Präsidentin des bayerischen Landtags, Aigner, erklärte in einer Ansprache, zehn Jahre ließen so manche Erinnerung verblassen. Aber die Bilder vom Zugunglück seien so präsent wie an dem Tag selbst. Die CSU-Politikerin erinnerte an das Leid der Opfer sowie ihrer Angehörigen und dankte den Rettungskräften. Am Ort des Unglücks wurden Blumen niedergelegt.
    Auf der eingleisigen Strecke im Landkreis Rosenheim waren zwei Regionalzüge frontal zusammengestoßen. Zwölf Menschen starben, 89 wurden teils schwer verletzt. Ursache war menschliches Versagen.
    Diese Nachricht wurde am 09.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.