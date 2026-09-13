Zugunglück in Frankreich. (AFP / GUILLAUME SALIGOT)

Auf der Strecke sei ein Schienenteil gefunden worden, erklärte die Staatsanwaltschaft der Stadt Rouen. Wie es dort hingelangen konnte, werde untersucht.

Der Regionalzug mit 186 Passagieren war am Freitag in der Normandie zwischen den Städten Rouen und Caen unterwegs gewesen, als er entgleiste. Der Zugverkehr in der Region lief inzwischen wieder an, nachdem es zunächst zu größeren Störungen gekommen war. Für die Strecke zwischen Rouen und Caen wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.