Energie-Infrastruktur

Stromleitungen in der Nähe von Bergheim (Archivbild). (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Ein Polizeisprecher sagte, derzeit gehe man nicht von einem technischen Defekt aus, sondern von einer Straftat. Die genauen Hintergründe seien noch unklar.

Gestern Abend waren an dem Umspannwerk nach einem Kurzschluss mehrere Leitungen ausgefallen. Nach Angaben der Energiekonzerns RWE waren von dem Vorfall auch insgesamt fünf Blöcke der Kohlekraftwerke Neurath und Niederaußem betroffen. Drei von ihnen dürften demnach im Tagesverlauf wieder ans Netz gehen; bei den beiden anderen ist mit einer Wiederinbetriebnahme erst für das Wochenende zu rechnen.

Gestern früh hatten Unbekannte nahe dem brandenburgischen Kohlekraftwerk Jänschwalde versucht, Kurzschlüsse an Höchstspannungsleitungen auszulösen. In zwei Fällen gelang dies nach Behördenangaben. Über Täter und Motive ⁠gibt es bisher keine Erkenntnisse. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Schon in den vergangenen Monaten hatte mehrere Vorfälle an Einrichtungen der Strominfrastruktur gegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.