Energie-Infrastruktur

Stromleitungen in der Nähe von Bergheim (Archivbild). (picture alliance / Goldmann / Goldmann)

Im nordrhein-westfälischen Bergheim ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben nach einer Störung an einem Umspannwerk. Ein Sprecher sagte, derzeit gehe man nicht von einem technischen Defekt aus, sondern von einer Straftat. Die genauen Hintergründe seien noch unklar.

Gestern Abend waren an dem Umspannwerk nach einem Kurzschluss mehrere Leitungen ausgefallen. Zu einem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Netzbetreiber Amprion bestätigte den Vorfall.

Gestern früh hatten Unbekannte nahe dem brandenburgischen Kohlekraftwerk Jänschwalde versucht, Kurzschlüsse an Höchstspannungsleitungen auszulösen. In zwei Fällen gelang dies nach Behördenangaben. Die Polizei ermittelt wegen Sabotage. Schon in den vergangenen Monaten hatte mehrere Vorfälle an Einrichtungen der Strominfrastruktur gegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.