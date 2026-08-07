Beweismittel vernichtet?

Eine Demonstation von Lehrern, Studenten und Angehörigen, die auf die Rückkehr der vermissten Studenten hoffen (Archivbild). (dpa / Jose Mendez)

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Vernichtung von Beweismitteln angeordnet zu haben. Dabei geht es unter anderem um Aufnahmen von Überwachungskameras. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den ehemaligen Gouverneur des Bundesstaates Guerrero.

Im September 2014 hatten korrupte Polizisten die Studenten eines linken Lehrerseminars verschleppt und an Mitglieder eines Drogenkartells übergeben. Auch Soldaten sollen in den Fall verwickelt gewesen sein. Er wurde bislang nicht vollständig aufgeklärt, obwohl es zahlreiche Festnahmen von Verdächtigen gab. Es wird vermutet, dass alle Studenten ermordet wurden. Bislang wurden aber nur die Leichen von drei jungen Männern gefunden und identifiziert.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.