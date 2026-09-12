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Nach Angaben der Behörden kam es dadurch zu einem Feuer in dem Depot im Norden des Landes. Betroffen sind demnach Lagerhallen des Rüstungsunternehmens EMCO.

⁠Es ist der zweite ⁠Brand in einer bulgarischen Munitionsfabrik innerhalb weniger Wochen. ⁠Im August hatte es eine Explosion in einer anderen Anlage des EMCO-Konzerns gegeben. Die Firma war bereits in der Vergangenheit Ziel von Anschlägen gewesen, für die die Behörden russische Agenten verantwortlich machen. Das NATO- und EU-Mitgliedsland Bulgarien ist ein Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Munition von EMCO kommt in dem Krieg zum Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.