Unter US-Vermittlung
Erneut Gespräche in Genf über Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine

In Genf finden heute erneut Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges statt.

    Ukraine-Krieg: Verhandlungen in Genf. Das Foto zeigt die Verhandlungsführer
    Ukraine-Krieg: Verhandlungen in Genf (dpa-news/Ukrainian National Security)
    Bereits gestern hatten in der Schweiz Verhandlungen unter Vermittlung der USA stattgefunden. Der US-Sondergesandte Witkoff erklärte, es habe bedeutende Fortschritte gegeben. Worum es sich dabei handelt, sagte er nicht.
    Aus der russischen Delegation hieß es, das Treffen gestern sei sehr angespannt gewesen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte dem US-Nachrichtenportal Axios, dass sein Land die Preisgabe weiterer Gebiete ablehne. Er könne sich aber vorstellen, dass seine Landsleute einem Einfrieren des Konflikts an der aktuellen Frontlinie zustimmen. Selenskyj hat die Unterzeichnung eines Abkommens an ein Referendum in der Ukraine geknüpft.
    Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.