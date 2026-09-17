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Mehrere Nachrichtenagenturen berichten von heftigen Explosionen in Kiew. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden mindestens ein Wohnhaus und ein Bürogebäude beschädigt. Zehn Personen wurden demnach verletzt. Die ukrainischen Behörden meldeten zudem einen Angriff auf die Hafenstadt Odessa im Süden des Landes. Dort sei ein 19-stöckiges Wohnhaus beschädigt worden. Drei Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind.

Russland greift die Ukraine fast täglich mit Drohnen und Raketen an. Die Ukraine reagiert mit Angriffen auf russisches Gebiet. In der Nacht wurden demnach die Stadt Rostow im Süden des Landes sowie die Stadt Jaroslaw nordöstlich von Moskau ins Visier genommen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.