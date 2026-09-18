Ehemaliger UCK-Anführer

Angeführt von Veteranen der Kosovo-Befreiungsarmee UCK versammelten sich die Demonstranten auf einem zentralen Platz der Hauptstadt Pristina. Viele trugen Militärkleidung und schwenkten die Fahne der UCK.
Thaci war am Mittwoch vom Sondertribunal in Den Haag zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht befand ihn unter anderem wegen Folter und Mordes für schuldig. Thaci hatte im Kosovo-Krieg die UCK angeführt, die für die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien kämpfte.
Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.