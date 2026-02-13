In der Nacht gab es weitere russische Angriffe so wie hier in Odessa. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Shtekel)

Die ⁠Attacke habe einem der Häfen am Schwarzen Meer gegolten, erklärte der ukrainische Vize-Ministerpräsident Kuleba. Es sei bereits die zweite Welle von Drohnenangriffen auf Odessa innerhalb von 24 Stunden gewesen. Dabei seien mehrere Gebäude, Industrieanlagen, das Eisenbahnnetz und die Energieinfrastruktur der Stadt beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Kiper, ​mit. Die Strom-, Heizungs- und Wasserversorgung sei teilweise unterbrochen.

