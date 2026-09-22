Der Iran bedroht den Schiffsverkehr in dern Straße von Hormus. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt unter Berufung auf Militärquellen mitteilte, sei ein in den Persischen Golf einfahrender Tanker beschossen worden. Zwei Besatzungsmitglieder seien dabei leicht verletzt worden. Zudem meldete ein Tankschiff für Flüssiggas, dass es von Trümmern eines unbekannten Geschosses getroffen wurde. Verletzte habe es nicht gegeben.

Im Konflikt mit den USA bedroht der Iran den Schiffsverkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge. Medienberichten zufolge eskortiert das US-Militär deshalb immer wieder Schiffe entlang der omanischen Küste durch die Passage zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.