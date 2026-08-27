Mittlerer Osten

Die Straße von Hormus (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Der Frachter sei in der Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt in der Nacht. Die Besatzung sei in Sicherheit, hieß es weiter. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Anders als in den meisten bisherigen Fällen machte die Behörde keine genaueren Angaben zum Ort des Zwischenfalls. Damit blieb offen, ob der Tanker vor der Küste des Omans oder näher an der iranischen Küste getroffen wurde.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.