Östlicher Pazifik

Das Regionalkommando Süd teilte auf der Online-Plattform X mit, das Boot sei von einer als terroristisch eingestuften Organisation betrieben worden. Es sei auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen.
Seit Anfang September geht das US-Militär im östlichen Pazifik und in der Karibik unter Berufung auf Geheimdienst-Erkenntnisse gegen den Drogenschmuggel vor. Die tödlichen Angriffe auf Bootsbesatzungen werden von Kritikern als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet.
