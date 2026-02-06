Östlicher Pazifik
Erneut Tote bei Angriff von US-Militär auf angebliches Drogenschmuggelboot

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik bei einem weiteren Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggelboot zwei Menschen getötet.

    Das Regionalkommando Süd teilte auf der Online-Plattform X mit, das Boot sei von einer als terroristisch eingestuften Organisation betrieben worden. Es sei auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen.
    Seit Anfang September geht das US-Militär im östlichen Pazifik und in der Karibik unter Berufung auf Geheimdienst-Erkenntnisse gegen den Drogenschmuggel vor. Die tödlichen Angriffe auf Bootsbesatzungen werden von Kritikern als Verstoß gegen das Völkerrecht bezeichnet.
