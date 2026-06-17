Ukraine-Krieg
Erneut Tote bei russischen Angriffen in der Ost- und Südostukraine

Russland hat in der Nacht erneut Ziele in der Ukraine angegriffen.

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    In der Stadt ⁠Slowjansk in der ⁠Region Donezk kamen nach Angaben ukrainischer Behörden drei Menschen bei Bombenangriffen ums Leben. In der Stadt Saporischschja sei ein Mann durch einen Drohnenangriff in seinem Auto getötet worden. Es gebe mindestens sieben Verletzte.
    Die ukrainische Armee meldete unterdessen den Absturz eines Kampfflugzeugs im Westen des Landes. Beide Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen. Die Ursache des Vorfalls werde noch untersucht.
    Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.