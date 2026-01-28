Die ersten Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA fanden bereits in Abu Dhabi statt. (IMAGO / SNA / IMAGO / Kirill Zykov)

Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax mitteilte, soll das Treffen erneut in Abu Dhabi stattfinden. Dort hatte es in der vergangenen Woche bereits die ersten direkten Gespräche in dieser Runde gegeben. US-Außenminister Rubio erklärte vor einem Senatsausschuss in Washington, dass die Gebietsfrage der letzte verbliebene Streitpunkt sei. Rubio sprach von sehr schwierigen Verhandlungen. Russland beharrt weiterhin auf seiner Forderung, dass sich die ukrainische Armee aus Gebieten im Osten des Landes zurückzieht. Kiew lehnt dies ab.

Bundeskanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron kündigten jeweils neue Hilfspakete für die Ukraine an. Dabei geht es vor allem um die Energieversorgung im Winter.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.