Nahost-Krieg

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist noch nicht beendet (Archivbild). (picture alliance / Kyodo)

Dabei habe es sich unter anderem um Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Einrichtungen der Überwachungsinfrastruktur gehandelt, teilte das US-Regionalkommando Centcom mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.

Es ist die zweite US-Attacke auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. In der Nacht zum Samstag hatten die Vereinigten Staaten erklärt, iranische Raketen- und Drohnenlagerstätten sowie küstennahe Radaranlagen aus der Luft angegriffen zu haben. Dies sei ebenfalls eine Reaktion auf die Attacke eines Frachtschiffs gewesen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.