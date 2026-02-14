Archivbild des US-Militärs von einem früheren US-Angriff auf ein angebliches Schmugglerboot. (AFP / HANDOUT)

Laut US-Militär sollen dabei drei Menschen getötet worden sein. Das Boot sei US-Geheimdienstinformationen zufolge auf einer bekannten Drogenschmuggler-Route unterwegs gewesen. Eine gestern in sozialen Netzwerken veröffentlichte Videoaufnahme des Militärs soll den Angriff zeigen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

US-Verteidigungsminister Hegseth hatte noch in der vergangenen Woche erklärt, dass einige führende Drogenkartelle ihre Aktivitäten aufgrund der Offensive eingestellt hätten. Für seine Behauptung lieferte er keinerlei Beweise.

Seit September vergangenen Jahres greifen die USA immer wieder vermeintliche Drogenboote in der Karibik und im Pazifik an. Bei den bislang 38 Angriffen wurden den Angaben nach mindestens 133 Menschen getötet. Kritiker halten die Angriffe für völkerrechtlich unzulässig.

