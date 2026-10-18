Nordpiste gesperrt

Erneuter Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle. Ein Fahrzeug soll den Sicherheitszaun durchbrochen haben. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Die Polizeidirektion Leipzig erklärte, nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass ein Fahrzeug in der Nacht den Sicherheitszaun um das Flughafengelände durchbrochen habe. Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei suchten das Areal daraufhin ab. Es ⁠seien ⁠weder ⁠unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden, hieß es. ⁠Die Suche soll im Laufe ⁠des Tages fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste bleibt den Angaben ​zufolge vorerst eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.