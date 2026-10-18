Nordpiste gesperrt

Die Polizeidirektion Leipzig erklärte, nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass ein Fahrzeug in der Nacht den Sicherheitszaun um das Flughafengelände durchbrochen habe. Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei suchten das Areal daraufhin ab. Es seien weder unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden, hieß es. Die Suche soll im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste bleibt den Angaben zufolge vorerst eingestellt.
Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen versuchten Anschlag gegeben. Damals war eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.