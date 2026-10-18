Nordpiste gesperrt
Erneuter Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle - Betrieb eingeschränkt

Nach einem erneuten Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle ist die Nordpiste bis auf weiteres gesperrt worden.

    Eine ukrainische Antonov parkt am Flughafen Leipzig/Halle hinter einem Zaun auf dem Flughafengelände. Der Zaun ist mit Stacheldraht gesichert.
    Erneuter Zwischenfall am Flughafen Leipzig/Halle. Ein Fahrzeug soll den Sicherheitszaun durchbrochen haben. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)
    Die Polizeidirektion Leipzig erklärte, nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass ein Fahrzeug in der Nacht den Sicherheitszaun um das Flughafengelände durchbrochen habe. Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei suchten das Areal daraufhin ab. Es ⁠seien ⁠weder ⁠unberechtigte Personen noch verdächtige Gegenstände gefunden worden, hieß es. ⁠Die Suche soll im Laufe ⁠des Tages fortgesetzt werden. Der Flugbetrieb auf der Nordpiste bleibt den Angaben ​zufolge vorerst eingestellt.
    Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen versuchten Anschlag gegeben. ​Damals war eine Drohne mit Sprengstoff in der Nähe von ukrainischen Transportflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung machte Russland dafür verantwortlich.
    Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.