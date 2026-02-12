Intendantin Tricia Tuttle und Jurypräsident Wim Wenders werden die Berlinale bei einer Festgala eröffnen. Als erster Film läuft im Anschluss außer Konkurrenz die Weltpremiere der Liebeskomödie "No Good Men" der afghanischen Regisseurin Shahrbanoo Sadat.
Im Wettbewerb um den Goldenen Bären sind auch drei Filme aus Deutschland. "Gelbe Briefe" von Ilker Çatak, "Meine Frau weint" von Angela Schanelec und "Etwas ganz Besonderes" von Eva Trobisch.
Die Berlinale ist das wichtigste Filmfestival in Deutschland und eines der bedeutendsten weltweit. Sie geht bis zum 22. Februar.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.