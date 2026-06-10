Vor der EU-Reform

Die EU-Asylreform tritt am 12. Juni in Kraft und vereinheitlicht in den MItgliedsländern die Regeln zur Migration sowie die Asylverfahren. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Das ergab eine Umfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur. Demnach will Sachsen dies zum ersten Juli tun und Sachsen-Anhalt im Lauf des Sommers. In diesen sogenannten Sekundärmigrationszentren sollen Asylbewerber untergebracht werden, für die eigentlich ein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist oder die bereits woanders einen Schutzstatus haben. Für die Zentren sind die Bundesländer zuständig.

Einige Länder haben noch keine Entscheidung getroffen, andere wie beispielsweise Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen planen derzeit keine Zentren. Schleswig-Holstein teilte mit, man habe bereits Einrichtungen, die dem Grundgedanken der Sekundärmigrationszentren entsprächen. Hamburg und Nordrhein-Westfalen verwiesen auf laufende Gespräche mit dem Bundesinnenministerium.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.