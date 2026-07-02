Medien-Recherche

Es gibt eine erste Anklage gegen einen Saboteur der Nord-Stream-Pipeline. (picture alliance / AP / Uncredited)

Die Kanzlei des inhaftierten Ukrainers bestätigte entsprechende Medienberichte - ebenso wie die Bundesanwaltschaft. Wie ARD, Süddeutsche Zeitung und Die Zeit darüber hinaus berichten, soll der ehemalige Soldat sich in abgehörten Telefonaten selbst belastet haben.

Der Ukrainer sitzt seit vergangenem Jahr in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll er das Team angeführt haben, dass im September 2022 die Anschläge auf die Pipelines ausgeführt hatte. Drei der vier Stränge von Nordstream Eins und Zwei wurden zerstört. Diese dienten dem Transport von russischem Gas - unter anderem nach Deutschland.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.