Internationale Hilfe

Nach dem Erdbeben in Venezuela kommt Hilfe aus vielen Ländern. (picture alliance/AP Photo/Jonathan Lanza)

Ein erstes Transportflugzeug ist im niedersächsischen Wunstorf gestartet. An Bord sind nach Angaben der Bundeswehr Soldaten, rund 50 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sowie Material und Technik. Im Vordergrund stehen den Angaben zufolge die Bergung und die Rettung von Personen aus zerstörten Gebäuden. Ein weiteres Flugzeug solle etwa Feldbetten und Generatoren nach Venezuela bringen. Auch eine Maschine, die für den Krankentransport genutzt werden könne, werde dorthin verlegt.

Derweil kündigte Mexiko an, Rettungskräfte zu entsenden. Die USA wollen zwei Kriegsschiffe und Transportflugzeuge schicken. Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Erdbeben 235 Menschen getötet und mehr als 4.300 verletzt.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.