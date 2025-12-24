Bakken im Jahr 2022 (Vesa Moilanen / Lehtikuva / dpa / Vesa Moilanen)

Dem Verband seien die Umstände des Erwerbs und der Verwendung dieser Maske derzeit nicht bekannt. Die Autopsie des Athleten werde über die Weihnachtsfeiertage in Italien durchgeführt, hieß es weiter.

Appell an Medien

Die kommissarische Generalsekretärin des norwegischen Biathlon-Verbandes, Emilie Nordskar, appellierte an die Presse, die Untersuchungsergebnisse abzuwarten. "Wir verstehen das Informationsbedürfnis der Medien, gleichzeitig ist es aber unerlässlich, dass die Polizei und die Spurensicherung die nötige Ruhe erhalten, um ihre Arbeit zu verrichten und die Fakten zu ermitteln."

Bakken war zuletzt wieder in der Weltspitze

Bakken gab im März 2022 sein Weltcup-Debüt. Im selben Jahr gelang ihm auch ein Sieg. Kurz darauf erlitt er eine Herzmuskelentzündung. Erst in diesem Winter kehrte Bakken in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. In Östersund wurde er zuletzt Vierter im Einzelrennen über 20 Kilometer.

