Erste Details zum Tod des Norwegers Bakken bekannt - Appell an Medien

Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken ist ein erstes Detail bekannt geworden. Wie der norwegische Biathlon-Verband in einer Mitteilung bekannt gab, trug der 27-Jährige eine Höhentrainingsmaske, als er tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden wurde. 

    Norwegens Sivert Guttorm Bakken in einer Schwarzweiß-Aufnahme beim Männer-Staffelrennen 2022
    Bakken im Jahr 2022 (Vesa Moilanen / Lehtikuva / dpa / Vesa Moilanen)
    Dem Verband seien die Umstände des Erwerbs und der Verwendung dieser Maske derzeit nicht bekannt. Die Autopsie des Athleten werde über die Weihnachtsfeiertage in Italien durchgeführt, hieß es weiter.

    Appell an Medien

    Die kommissarische Generalsekretärin des norwegischen Biathlon-Verbandes, Emilie Nordskar, appellierte an die Presse, die Untersuchungsergebnisse abzuwarten. "Wir verstehen das Informationsbedürfnis der Medien, gleichzeitig ist es aber unerlässlich, dass die Polizei und die Spurensicherung die nötige Ruhe erhalten, um ihre Arbeit zu verrichten und die Fakten zu ermitteln."

    Bakken war zuletzt wieder in der Weltspitze

    Bakken gab im März 2022 sein Weltcup-Debüt. Im selben Jahr gelang ihm auch ein Sieg. Kurz darauf erlitt er eine Herzmuskelentzündung. Erst in diesem Winter kehrte Bakken in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. In Östersund wurde er zuletzt Vierter im Einzelrennen über 20 Kilometer.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.