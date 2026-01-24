Fußball-Bundesliga
Erste Niederlage für die Bayern: 1:2 gegen Augsburg

In der Fußball-Bundesliga hat Deutsche Meister Bayern München die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren gegen den bisherigen Tabellen-15. FC Augsburg mit 1:2.

    Torjubel von Han-Noah Massengo (FC Augsburg) nach dem 2:1 gegen Bayern München.
    Der Tabelle-Zweite Borussia Dortmund konnte drei Punkte verbuchen: Der 1. FC Union Berlin verlor gegen den BVB mit 0:3. Damit verkürzt Dortmund den Rückstand auf die Bayern auf acht Punkte.
    Die anderen Ergebnisse:
    1. FC Heidenheim - RB Leipzig 0:3
    Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:0
    Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:3, und
    FSV Mainz - VfL Wolfsburg: 3:1
    Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.