Fußball-Bundesliga

Der Tabelle-Zweite Borussia Dortmund konnte drei Punkte verbuchen: Der 1. FC Union Berlin verlor gegen den BVB mit 0:3. Damit verkürzt Dortmund den Rückstand auf die Bayern auf acht Punkte.
Die anderen Ergebnisse:
1. FC Heidenheim - RB Leipzig 0:3
Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:0
Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 1:3, und
FSV Mainz - VfL Wolfsburg: 3:1
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.