Bangladesch
Erste Parlamentswahl nach Sturz Hasinas und wegweisendes Referendum

In Bangladesch wird heute ein neues Parlament gewählt.

    Das Bild zeigt eine Straßenszene aus dem Wahlkampf in Bangladesch. Zu sehen ist die Nationalflagge des Landes.
    Die Wahlen in Bangladesch sollen grundlegende Veränderungen im politischen System bringen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Md Rafayat Haque Khan)
    Es sind die ersten Parlamentswahlen seit dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Hasina im Jahr 2024. Wahlberechtigt sind rund 127 Millionen Bürger. Zudem findet eine Volksabstimmung über grundlegende politische Reformen statt. So soll die Amtszeit des Regierungschefs zeitlich begrenzt und eine zweite Parlamentskammer geschaffen werden. Zudem ist eine größere Unabhängigkeit der Justiz vorgesehen. 
    Bangladesch ist nach China zweitgrößter Textilexporteur der Welt.
