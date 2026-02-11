Es sind die ersten Parlamentswahlen seit dem Sturz der langjährigen Regierungschefin Hasina im Jahr 2024. Wahlberechtigt sind rund 127 Millionen Bürger. Zudem findet eine Volksabstimmung über grundlegende politische Reformen statt. So soll die Amtszeit des Regierungschefs zeitlich begrenzt und eine zweite Parlamentskammer geschaffen werden. Zudem ist eine größere Unabhängigkeit der Justiz vorgesehen.
Bangladesch ist nach China zweitgrößter Textilexporteur der Welt.
Diese Nachricht wurde am 12.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.