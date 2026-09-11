Auswilderungsprojekt

Przewalski-Pferde: Erster Nachwuchs in freier Wildbahn seit Jahrhunderten. (imago stock&people / Michal Krumphanzl)

Für das internationale Wiederansiedlungsprojekt wurden Przewalski-Pferde aus Zoos in Berlin und Prag ausgewildert. Von ihnen leben zurzeit rund 20 Tiere in der kasachischen Turgai-Steppe. Bis zum Jahr 2029 soll die Herde mindestens doppelt so groß werden, damit sie sich selbst erhalten kann. Ähnliche Programme laufen in der Mongolei und in China.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.