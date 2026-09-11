Auswilderungsprojekt

Die Tiere sind etwa so groß wie Ponys und haben eine charakteristische kurze, hochstehende Mähne. Vor zweieinhalb Jahren wurden einige der Tiere in Kasachstan ausgewildert. Dass sie nun Nachwuchs bekommen haben, ist für die Projektleiterin ein ”Meilenstein”.
Für das internationale Wiederansiedlungsprojekt wurden Przewalski-Pferde aus Zoos in Berlin und Prag ausgewildert. Von ihnen leben zurzeit rund 20 Tiere in der kasachischen Turgai-Steppe. Bis zum Jahr 2029 soll die Herde mindestens doppelt so groß werden, damit sie sich selbst erhalten kann. Ähnliche Programme laufen in der Mongolei und in China.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.