Auswilderungsprojekt
Erste Przewalski-Fohlen in Kasachstan geboren

In Kasachstan sind zum ersten Mal seit Jahrhunderten Przewalski-Fohlen in ihrem natürlichen Lebensraum geboren worden. Die Przewalski-Pferde gelten als letzte echte Wildpferd-Rasse. Sie lebten ursprünglich in der Steppe Eurasiens und galten lange als fast ausgestorben - überlebt haben sie nur durch Zuchtprogramme in Zoos.

    Vier Przewalski-Pferde auf einer Weide in Tschechien
    Przewalski-Pferde: Erster Nachwuchs in freier Wildbahn seit Jahrhunderten. (imago stock&people / Michal Krumphanzl)
    Die Tiere sind etwa so groß wie Ponys und haben eine charakteristische kurze, hochstehende Mähne. Vor zweieinhalb Jahren wurden einige der Tiere in Kasachstan ausgewildert. Dass sie nun Nachwuchs bekommen haben, ist für die Projektleiterin ein ”Meilenstein”.
    Für das internationale Wiederansiedlungsprojekt wurden Przewalski-Pferde aus Zoos in Berlin und Prag ausgewildert. Von ihnen leben zurzeit rund 20 Tiere in der kasachischen Turgai-Steppe. Bis zum Jahr 2029 soll die Herde mindestens doppelt so groß werden, damit sie sich selbst erhalten kann. Ähnliche Programme laufen in der Mongolei und in China.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.