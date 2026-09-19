Fußball-Bundesliga

Der bisherige Tabellenführer SC Freiburg spielte bei Eintracht Frankfurt 2:2. Damit bleibt Bayern München nach dem 7:0-Sieg gestern Abend gegen Union Berlin vorerst Spitzenreiter. Am Abend kann Borussia Dortmund mit einem Sieg in Stuttgart noch vorbeiziehen. Werder Bremen gewann gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.
Die bisherigen Ergebnisse des 4. Spieltags im Überblick:
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
Bayern München - Union Berlin 7:0
SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
Bayern München - Union Berlin 7:0
Außerdem spielen noch:
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Sa., 18.30 Uhr)
Bayer Leverkusen - RB Leipzig (So., 15.30 Uhr)
FC Schalke 04 - SV Elversberg (So., 17.30 Uhr)
SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (So., 19.30 Uhr)
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Sa., 18.30 Uhr)
Bayer Leverkusen - RB Leipzig (So., 15.30 Uhr)
FC Schalke 04 - SV Elversberg (So., 17.30 Uhr)
SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (So., 19.30 Uhr)
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.