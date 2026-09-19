Fußball-Bundesliga
Erste Punkte für den HSV - Freiburg spielt nur unentschieden und verliert Tabellenführung

In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den 1.FC Köln mit 2:1 gewonnen und damit die ersten Punkte der Saison erkämpft. Schlusslicht Mönchengladbach verlor dagegen auch das vierte Saisonspiel, mit 3:4 gegen Mainz.

    Nicolas Capaldo vom Hamburger Sportverein feiert das 1:0 im Spiel gegen den 1.FC Köln.
    Nicolas Capaldo vom HSV nach seinem Tor zum 1:0 beim Spiel Hamburger Sportverein - 1.FC Köln. (picture alliance / HMB Media / Fernando Soares)
    Der bisherige Tabellenführer SC Freiburg spielte bei Eintracht Frankfurt 2:2. Damit bleibt Bayern München nach dem 7:0-Sieg gestern Abend gegen Union Berlin vorerst Spitzenreiter. Am Abend kann Borussia Dortmund mit einem Sieg in Stuttgart noch vorbeiziehen. Werder Bremen gewann gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.
    Die bisherigen Ergebnisse des 4. Spieltags im Überblick:
    SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2
    Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 2:4
    Hamburger SV - 1.FC Köln 2:1
    Werder Bremen - FC Augsburg 3:2
    Bayern München - Union Berlin 7:0
    Außerdem spielen noch:
    VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Sa., 18.30 Uhr)
    Bayer Leverkusen - RB Leipzig (So., 15.30 Uhr)
    FC Schalke 04 - SV Elversberg (So., 17.30 Uhr)
    SC PAderborn . TSG 1899 Hoffenheim (So., 19.30 Uhr)
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.