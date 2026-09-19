Fußball-Bundesliga

Erste Punkte für den HSV - Freiburg spielt nur unentschieden und verliert Tabellenführung

In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV gegen den 1.FC Köln mit 2:1 gewonnen und damit die ersten Punkte der Saison erkämpft. Schlusslicht Mönchengladbach verlor dagegen auch das vierte Saisonspiel, mit 3:4 gegen Mainz.