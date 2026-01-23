Vor den Gesprächen über die Beendigung des Ukraine-Krieges trafen sich die jeweiligen Präsidentenberater Ushakov, Dmitriev, Kushner und Witkoff. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexander Kazakov)

Das teilte die ukrainische Regierung in Kiew mit. Der Verhandlungsort ist streng abgeschirmt. Öffentliche Erklärungen gab es im Anschluss nicht. Die Gespräche sollen morgen fortgesetzt werden. Es sind die ersten direkten und offiziellen Verhandlungen zwischen den drei Ländern seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine.

Wie der ukrainische Präsident Selenskyj vor den Verhandlungen mitteilte, geht es auch um Gebietsfragen. Der russische Regierungssprecher Peskow wiederholte in Moskau die Forderung an Kiew, das russisch besetzte Donbass-Gebiet in der Ukraine abzutreten. Die Ukraine hat dies bereits mehrfach abgelehnt.

