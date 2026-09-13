Kommunalwahlen in Niedersachsen

Dennis Weilmann, Oberbürgermeister von Wolfsburg (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Nach Auszählung aller Stimmen erhielt er 50,1 Prozent. Auf Platz zwei landete der SPD-Kandidat Schneider mit 15,5 Prozent vor dem AfD-Politiker Schick mit 14,1 Prozent. Weil Weilmann die absolute Mehrheit geholt hat, ist in Wolfsburg keine Stichwahl mehr notwendig.

Blick auf Landeshaupstadt Hannover

Gewählt wurden auch der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover sowie der Präsident der Region Hannover. Besonders in der Landeshauptstadt könnte die Wahl Signalwirkung für die Sozialdemokraten haben. 2019 war die SPD dem Grünen-Politiker Belit Onay unterlegen – nach mehr als 70 Jahren SPD-Regentschaft in Hannover. Wahrscheinlich wird es diesmal in zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen. Nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln der Stimmen lag der Onay deutlich vor seinem SPD-Herausforderer von der Ohe.

Stimmungstest für Land und Bund

Die Kommunalwahl gilt nicht nur als ein Stimmungstest im von Rot-Grün regierten Niedersachsen vor der nächsten Landtagswahl. Eine Woche nach dem AfD-Erfolg bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und eine Woche vor den nächsten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sind die Kommunalwahlen zudem ein Gradmesser, wie die AfD derzeit in einem westdeutschen Flächenland abschneidet. Bei den Kommunalwahlen 2021 in Niedersachsen hatte die AfD auf Kreisebene 4,6 Prozent erreicht. Ein vorläufiges Landesergebnis wird voraussichtlich erst morgen früh vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.