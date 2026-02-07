Initiative von US-Präsident Trump

In Davos wurde der von US-Präsident Trump initierte Friedensrat offiziell gegründet. (Archivbild). (AP / Evan Vucci)

Ein Regierungsvertreter bestätigte den Termin. Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge soll es bei dem Treffen unter anderem um die Finanzierung für den Wiederaufbau des Gazastreifens gehen. Ursprünglich war der Frieden in der Nahost-Region als Hauptanliegen des Rats gedacht. Laut Präsident Trump soll dieser inzwischen aber weltweit Konflikte zu lösen.

Vertreter von 19 Ländern hatten Anfang des Jahres die Gründungsurkunde unterzeichnet. Dazu gehören unter anderem die Türkei, Ungarn, Israel und Ägypten. Für die Bundesregierung hatte Außenminister Wadephul im Januar erklärt, es gebe bereits einen Friedensrat, und das seien die Vereinten Nationen. Unter anderem auch Frankreich und Großbritannien lehnen eine Beteiligung ab.

