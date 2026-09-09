Die Behörde kritisierte, dass Inspektoren keinen ausreichenden Zugang zu iranischen Atomanlagen und Uranbeständen erhalten. Es bestehe äußerst dringender Handlungsbedarf. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Behörde im Konflikt mit dem Iran das UNO-Gremium einschaltet.
Die Resolution wurde von einer Mehrheit der Staaten im Gouverneursrat der Atomenergiebehörde unterstützt. Die iranische Vertretung bezeichnete den Beschluss als voreingenommen und politisch. Auch Russland und China lehnten den Schritt ab, weshalb konkrete Maßnahmen des Sicherheitsrats als unwahrscheinlich gelten.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.