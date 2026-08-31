Wetter
Es bleibt vorerst wechselhaft

Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland bleibt vorerst unter Tiefdruckeinfluss. Dabei strömt von Westen mäßig-warme Meeresluft heran. Das Wetter ist sehr wechselhaft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Vom Norden bis in die Mitte Schauer oder Gewitter, teils kräftig mit Sturmböen. Auch am Alpenrand Schauer. Im Süden sonst heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen im Norden Schauer und vereinzelt Gewitter, in der Mitte und an den Alpen nur geringe Niederschläge. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch Wechsel von Sonne und Wolken, in Nordseenähe zeitweise Schauer und einzelne Gewitter. 19 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.