Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Vom Norden bis in die Mitte Schauer oder Gewitter, teils kräftig mit Sturmböen. Auch am Alpenrand Schauer. Im Süden sonst heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Höchstwerte 20 bis 27 Grad. Morgen im Norden Schauer und vereinzelt Gewitter, in der Mitte und an den Alpen nur geringe Niederschläge. Sonst heiter bis wolkig und meist trocken. Temperaturen 20 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch Wechsel von Sonne und Wolken, in Nordseenähe zeitweise Schauer und einzelne Gewitter. 19 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.