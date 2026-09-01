Alar Karis verzichtet auf eine zweite Kandidatur. (Raul Mee/AP/dpa)

Einzige Bewerberin um das höchste Amt ist Justizkanzlerin Madise. Amtsinhaber Karis verzichtet auf die Kandidatur für eine zweite fünfjährige Amtszeit. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit von 68 der 101 Abgeordneten in der Volksvertretung Riigikogu erforderlich. Erzielt Madise bei der geheimen Abstimmung nicht die notwendige Mehrheit, ist für Donnerstag ein weiterer Wahlgang vorgesehen. Dazu können dann neue Kandidaten aufgestellt werden.

Das Staatsoberhaupt in Estland hat überwiegend repräsentative Aufgaben. Estland ist EU- und NATO-Mitglied und grenzt an Russland.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.