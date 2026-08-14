Waldbrände in Deutschland

Waldbrand in Hürtgenwald. Der Ortsteil Hürtgenwald-Gey musste evakuiert werden. (Aufnahme mit Drohne) (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Bei Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen versuchen immer noch hunderte Einsatzkräfte, ein Übergreifen der Flammen auf den Ortsteil Gey zu verhindern, dem sich das Feuer auf rund 150 Meter genähert hat. Die 1.800 Einwohner wurden evakuiert. Nach Behördenangaben hat der gestern ausgebrochene Brand inzwischen auf bis zu 300 Hektar ausgeweitet. Die Landesregierung geht nach den Worten von Landwirtschaftsministerin Gorißen davon aus, dass es sich um den größten Waldbrand in der Geschichte Nordrhein-Westfalens handelt.

Ein Waldbrand bei Langschneid im Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz ist weitgehend unter Kontrolle. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr sind derzeit keine Evakuierungen erorderlich. - Auch weitere Waldbrände unter anderem bei Oberhaid im bayerischen Landkreis Bamberg, im Sauerland, dem Harz, bei Plauen in Sachsen sowie bei Ottweiler im Saarland sind inzwischen größtenteils eingedämmt.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.