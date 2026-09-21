Erstes Halbjahr 2026

Laut dem Statistischen Bundesamt wuchs das Fahrgastaufkommen auf insgesamt 5,7 Milliarden. Das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Drei Jahre nach Einführung des Deutschland-Tickets gebe es damit weiterhin noch ein geringes Wachstum der Fahrgastzahlen im Nahverkehr, teilten die Statistiker mit.
Im Fernverkehr sank das Fahrgastaufkommen hingegen leicht auf 75 Millionen - ein Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eine Ursache hierfür sieht das Statistikamt in witterungsbedingten Problemen Anfang des Jahres. - Im Januar und Februar hatten Schnee und Eis die Pünktlichkeit von Fernzügen der Deutschen Bahn massiv beeinträchtigt, im Juni sorgte eine Hitzewelle für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.